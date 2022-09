Reddingsbrigade waarschuwt: A-diploma niet toereikend om in zee te zwemmen

De Zeeuwse reddingsbrigade maakt zich zorgen over het toenemend aantal kinderen dat niet verder komt dan zwemdiploma A. Volgens de reddingswerkers is dat niveau niet toereikend om veilig in de zee te kunnen zwemmen.

"Elke verdrinking is er eentje te veel, zeker omdat het vaak toch voorkomen had kunnen worden", zegt Marlous de Waard van de Middelburgse Van Dixhoornbrigade bij Omroep Zeeland. "De meeste kinderen willen toch in de zee kunnen zwemmen, zeker hier in Zeeland", zegt ze.

"Met een A-diploma wordt een kind opgeleid om veilig te kunnen zwemmen in een rustig zwembad", aldus De Waard. Voor zwemmen in zee is volgens haar minimaal een C-diploma nodig. "A is dan zeker niet genoeg, B is twijfelachtig en eigenlijk is zelfs C niet genoeg, want daarmee leer je zwemmen in open water, maar zonder stroming, zoals een meer. Voor zee moet je echt een goede zwemmer zijn."

Na het behalen van het C-diploma is het volgens de brigade vooral nodig om veel te zwemmen, een extra diploma halen is niet per se nodig. "Als je vaker zwemt wordt je zwemconditie ook beter en houd je het langer vol", zegt ze. "Als je dan in de problemen raakt, heb je gewoon meer tijd totdat er hulp komt. Ben je na een minuut al op of houd je het dertig minuten vol? Dat is wel een verschil."

Vorig jaar verdronken er tachtig mensen in Nederland.