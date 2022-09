Brand in bakkerij Doorn onder controle, winkelstraat nog dicht

In het centrum van Doorn heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed in een bakkerij. Het was volgens de brandweer te gevaarlijk om het pand binnen te gaan, waardoor er alleen vanaf de straat geblust kon worden.

Ook het pand naast de bakkerij aan de Kampweg werd ontruimd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het onzeker of omliggende winkels straks de deuren kunnen openen. "De winkels aan de Kampweg kunnen op dit moment in ieder geval niet open, het is nog allemaal afgesloten."

Bij de brand kwam veel rook vrij. Inwoners van Doorn kregen het advies ramen en deuren dicht te houden, schrijft RTV Utrecht.

Rond 11.00 uur werd het sein brand meester gegeven, maar de brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.