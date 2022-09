Ongelijke behandeling asielzoekers door andere inschrijvingsprocedure

Asielzoekers die eerder vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar crisisopvangcentra elders in het land zijn gebracht, moeten langer wachten op hun inschrijving dan mensen die zich na 10 september in Ter Apel hebben gemeld.

Dat komt volgens RTV Noord door de nieuwe inschrijfprocedure die gehanteerd wordt sinds de opening van de nieuwe locatie in Zoutkamp op 10 september. Daar krijgen asielzoekers een nummer en kunnen ze wachten op hun beurt om zich in te schrijven. Dat was nodig, vond het ministerie van Justitie en Veiligheid, om het inschrijfproces efficiënter te laten.

Als ze aan de beurt zijn voor hun gesprek met de vreemdelingenpolitie gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gemiddeld moeten ze vijf dagen wachten. Eerder kon dat oplopen tot enkele weken.

Andere regeling

Tegelijkertijd zitten er nog honderden ongeregistreerde asielzoekers in crisisnoodopvangen verspreid over het land. Zij vallen onder een andere regeling en moeten soms enkele weken wachten voordat ze aan de beurt zijn voor datzelfde proces.

Besloten is dat deze asielzoekers zich in Budel kunnen laten registreren. Met die inhaalslag is anderhalve maand geleden gestart en volgens de planning zouden alle asielzoekers die in andere locaties wachten nu ingeschreven moeten zijn. Ingewijden melden aan de regionale omroep dat dat hoogstwaarschijnlijk niet is gelukt.

Opnieuw aanmelden

Het COA weet niet hoeveel asielzoekers de crisisnoodopvang elders in het land hebben verlaten om zich opnieuw aan te melden in Ter Apel, in de hoop op een kortere wachttijd. "Het enige wat we zien is dat sommige asielzoekers opeens uit de crisisnoodopvang verdwenen zijn. Of ze zich dan een tweede keer melden in Ter Apel weten we niet, omdat ze nog niet geregistreerd zijn", zegt de woordvoerder.