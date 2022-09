Finaleronde Nations League 2023 in Nederland: Enschede en Rotterdam beoogde speelsteden

De Final Four van de Nations League wordt in juni 2023 gehouden in Nederland. Van de vier landen die zich hebben geplaatst of zich later nog kunnen kwalificeren voor de Final Four, is de KNVB de enige voetbalbond die het mini-toernooi wilde organiseren. Formeel moet de Europese voetbalbond UEFA de organisatie nog toewijzen aan Nederland. Dat gebeurt in januari.

De beoogde speelsteden zijn Rotterdam (De Kuip) en Enschede (Grolsch Veste). De Johan Cruijff Arena in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

In eigen huis zal Oranje dan op zoek gaan naar Nations League-winst. Welke landen in juni 2023 naar Nederland afreizen, is nog niet helemáál duidelijk. Voor deelname moet de poule in de hoogste divisie gewonnen worden.