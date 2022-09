Wekdienst 26/9: Asielzoekers mogelijk naar cruiseschip • Vervolg enquête gaswinning

Eerst het weer: het wordt een grijze dag, met bewolking en van tijd tot tijd regen. Later vandaag breekt af en toe de zon door, hoewel er dan nog steeds kans is op een bui. Het wordt 13 tot 14 graden en vooral aan zee kan het flink waaien.

Goedemorgen! Vandaag komt mogelijk de eerste groep asielzoekers aan boord van het cruiseschip dat in Velsen-Noord aan de kade ligt. En de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen gaat weer verder.

Wat heb je gemist?

In Italië heeft het rechtse blok bij de parlementsverkiezingen volgens de exitpoll tussen de 41 en 45 procent van de stemmen gehaald. Dat betekent volgens het Italiaanse kiessysteem dat rechts voldoende stemmen heeft voor een meerderheid. In de exitpoll is Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, de grote winnaar van de verkiezingen. Haar partij krijgt tussen de 22 en 26 procent van de stemmen.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de 45-jarige Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië en de eerste radicaal-rechtse regeringsleider na de Tweede Wereldoorlog. In een eerste reactie zei ze vannacht dat de Italianen een "duidelijke boodschap" hebben afgegeven: "Een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia."

Ander nieuws uit de nacht:

Van der Poel beboet voor hotelincident in Sydney: Wielrenner Mathieu van der Poel heeft in Australië een boete gekregen van ongeveer 1000 euro, vanwege een confrontatie met twee meisjes in een hotel. De twee zouden lawaai hebben gemaakt en herhaaldelijk op zijn deur hebben geklopt waardoor de profwielrenner niet kon slapen vlak voor zijn deelname aan het WK.

Waterbedrijven: dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst: Tien drinkwaterbedrijven waarschuwen in een rapport dat binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater kan ontstaan. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan, onder meer door droogte en een toenemende vraag naar water.

Zeker vijf doden door orkaan Noru in Filipijnen: De orkaan kwam gisteren aan land met windsnelheden tot 185 kilometer per uur, met uitschieters tot 240 kilometer per uur. De vijf overledenen zijn reddingswerkers. Vanwege Noru zijn tienduizenden mensen geëvacueerd uit het kustgebied.

En dan nog even dit:

Nederland heeft voor het eerst een zogeheten stop-motionfilm ingezonden voor de Oscars in de categorie beste lange animatiefilm. Het gaat om de film Knor, over een meisje dat voor haar verjaardag een varkentje krijgt van haar opa. De film ging in juli in première en kreeg lovende recensies.

Bekijk hieronder de trailer: