Hermens kent fenomeen Kipchoge als geen ander: 'Waanzinnig talent, leeft als monnik'

Eliud Kipchoge blijft een fenomeen op de marathon. De Keniaan die op 5 november 38 jaar wordt, scherpte zondagochtend in Berlijn zijn eigen wereldrecord op de klassieker 42 kilometer en 195 meter aan tot 2.01.09. Daarmee was hij een halve minuut sneller dan zijn oude wereldrecord van 2018, ook in Berlijn gelopen. Monnik "Hij is een waanzinnig talent en leeft als een monnik. De combinatie van talent en discipline heeft hem dit gebracht", zegt Jos Hermens, de atletenmanager die de Keniaan als uithangbord van zijn NN Running Team onder contract heeft. Kipchoge werkt al jaren samen met de 72-jarige Brabander.

Bekijk hier een samenvatting van de marathon van Berlijn, met de wedstrijd voor mannen en vrouwen. - NOS

Tweevoudig olympisch kampioen Eliud Kipchoge trof, als vaker in de afgelopen jaren, prachtige omstandigheden op de marathon in Berlijn. Hermens: "Het was, net zoals in 2018, wel hartstikke goed weer. Niet te warm, niet te koud. Geen wind. Idealer kan je niet krijgen." Hij was zelf als gevolg van een coronanaweeën niet aanwezig in Berlijn. "Het was raar hem via televisie te volgen." Kleine terugval Kipchoge vertrok hard, kende even een kleine terugval, maar herpakte zich in de slotfase en kwam uit op 2.01.09. Volgens Hermens had hij nog wat sneller kunnen zijn. "Als hij iets langzamer was vertrokken, dan had hij waarschijnlijk harder gelopen. Ik had zelfs nog de hoop op een tijd onder de 2 uur en 1 minuut. Dit is echter ook een bizar mooie tijd"', aldus de Nederlander.

Eliud Kipchoge poseert bij de tijd van zijn wereldrecord op de marathon in Berlijn - AFP

Kipchoge won zijn vijftiende marathon in zeventien wedstrijden. De superatleet heeft ook als enige mens een marathon onder de 2 uur gelopen. Dat deed hij in oktober 2019 in Wenen. In een zeer strak geregistreerde race met in totaal 41 helpers en zonder concurrenten liep Kipchoge naar 1.59.40. Door het bijzondere karakter van de race (geen officiële wedstrijd) geldt de tijd niet als wereldrecord. Onder 2 uur moeilijk verhaal Hermens verwacht dat een tijd onder de 2 uur in een normale stadsmarathon een moeilijk verhaal gaat worden. "Dan moet er nog een minuut vanaf. Er is niet zo veel tijdwinst meer te boeken. Een stadsmarathon telt veel bochten, stoepjes, kinderkopjes etcetera. In elke bocht verlies je wel een seconde. Ik zie zo gauw niemand onder de 2 uur lopen in een stadsmarathon. En Kipchoge wordt niet jonger", is de mening van de atletenmanager.

Vreugde bij Eliud Kipchoge in Berlijn - Getty