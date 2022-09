In plaats van tanks, komen nu Russische vluchtelingen de Georgische grens over

Een populaire bestemming is Georgië. En dat is opvallend, want de relatie tussen de twee landen was al voor de Oekraïne-oorlog uiterst slecht. Georgië wordt sinds 2008 deels door Rusland bezet. Een groot deel van de bevolking zit dan ook helemaal niet op de komst van al die Russen te wachten.

Precieze aantallen vluchtelingen zijn onbekend. In ieder geval wordt niemand aan de grens tegengehouden, volgens Egor Kuroptev, directeur van de Georgische tak van NGO Free Russia. "Dat terwijl de regering de stroom niet kan beheersen."

Free Russia vangt Russische politieke vluchtelingen op en beschermt ze. Kuroptev ziet dat de situatie voor hen riskant is. "De Georgische samenleving is boos en zenuwachtig. Ze verwachten dat er provocaties zullen komen. De situatie is bijzonder gespannen."

Deel steunt Poetin nog

De 25-jarige Maxim vluchtte eerder dit jaar al naar Georgië, naar hoofdstad Tbilisi. We spreken hem via Skype. "Ik voel me welkom, maar soms zie ik graffiti of lees ik dingen op Telegram of op andere kanalen waar Georgiërs zeggen dat we niet welkom zijn."

Kuroptev vindt dat soort reacties begrijpelijk. "Er komen Russen het land in die de oorlog nooit gesteund hebben, maar ook Russen die hun regering en de oorlog nog wél steunen maar alleen niet willen sterven voor Poetin of wie dan ook. Het is een gevaarlijke groep die je in de gaten moet houden. De Georgische regering en de inlichtingendienst letten er speciaal op. Men wil hier geen heimelijke steun voor het Russische regime."

De oorlog duurt inmiddels zeven maanden. Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp reisde de afgelopen weken in door Oekraïne heroverd gebied: