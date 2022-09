Zeker vijf doden door orkaan Noru in Filipijnen

In de Filipijnen zijn zeker vijf doden gevallen door orkaan Noru die gisteren aan land kwam. De doden zijn reddingwerkers die omkwamen in de provincie Bulacan, waar de orkaan voor overstromingen zorgde. President Marcos heeft opgeroepen om noodhulp en opruimgereedschap via de lucht naar de getroffen gebieden te sturen.

Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd. De scholen op het hoofdeiland Luzon zijn vandaag gesloten en ook ambtenaren mogen thuis blijven. Verder heeft de aandelenbeurs de handel voor vandaag opgeschort. Op Luzon woont ongeveer de helft van de 110 miljoen Filipijnen. Het eiland is goed voor ruim twee derde van de totale economie.

Noru, een orkaan van de derde categorie, kwam gisteren aan land met windsnelheden tot 185 kilometer per uur, met uitschieters tot 240 kilometer per uur. De orkaan verloor wat kracht toen die aan land kwam maar heeft desondanks tot aanzienlijke schade geleid.

Ook zitten zo'n 2,5 miljoen mensen door de tyfoon zonder stroom in de provincies Nueva Ecija en Aurora. De minister van Energie heeft beloofd generatoren naar de door stroomuitval getroffen gebieden te sturen.

Begonnen met opruimen

Door de orkaan liepen straten onder en werden huizen vernield. Vooralsnog zijn de wegen wel begaanbaar en zijn er geen aardverschuivingen gemeld, zegt de gouverneur van de provincie Bulacan tegen de lokale radio. De autoriteiten zijn hier en daar al begonnen met opruimwerkzaamheden. Voornamelijk omgevallen bomen en puin wordt opgeruimd.

De Filipijnen bestaat uit meer dan 7600 eilanden en heeft ieder jaar te maken met gemiddeld twintig tropische stormen. In 2013 raasde de orkaan Haiyan over de eilanden groep. Dat was een van de zwaarste strom ooit geregistreerd. Zo'n 6300 mensen kwamen om het leven.