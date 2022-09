Van der Poel beboet voor hotelincident in Sydney

Wielrenner Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld voor de confrontatie met twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter gaf hem een boete van duizend dollar omdat hij een meisje een duw heeft gegeven en vijfhonderd dollar voor het andere meisje. Dat is omgerekend in totaal iets meer dan duizend euro.

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij dat niet mogen doen, maar had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen.

Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 had geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten. Hij raakte daardoor gefrustreerd omdat hij niet kon slapen vlak voor zijn deelname aan het WK.

Een meisje duwde hij tegen een muur aan en het andere meisje duwde hij naar beneden waardoor ze haar arm bezeerde. Dat Van der Poel als profwielrenner een belangrijke wedstrijd voor de boeg had, was voor de rechtbank geen verzachtende omstandigheid.

In beroep tegen uitspraak

De rechtszaak tegen de wielrenner zou eigenlijk dinsdag plaatsvinden, maar omdat hij vandaag terug naar huis vliegt, werd de agenda van de rechtbank aangepast. Van der Poels advocaat had daarom gevraagd.

Om 10.00 uur Nederlandse tijd vliegt Van der Poel terug naar huis. Zijn advocaat zegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak en hoopt op vrijspraak van de renner. Van der Poel wilde na afloop van de rechtszaak geen reactie geven.