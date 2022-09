Radicaal-rechtse Meloni in eerste reactie: 'We doen het voor alle Italianen'

De radicaal-rechtse Giorgia Meloni heeft in een eerste reactie gezegd dat ze een rechtse regering wil vormen. "De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen." Ze sprak van een "nacht van trots" en een "nacht van verlossing".

Haar partij Fratelli d'Italia behaalde volgens de exitpolls tussen de 22 en 26 procent van de stemmen bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. Ze riep ook op tot vereniging van het land.

Fratelli d'Italia vormt samen met de andere rechtse partijen Lega en Forza Italia een blok. Samen haalden ze tussen de 41 en 45 procent van de stemmen binnen. Dat zou volgens het Italiaanse kiessysteem voldoende zijn voor een meerderheid en dat zou mogelijk betekenen dat Meloni premier wordt. Ze zou dan de eerste vrouwelijke premier van Italië zijn en de eerste radicaal-rechtse na de Tweede Wereldoorlog.

'Alles om land te verenigen'

In de eerste reactie zegt de 45-jarige Meloni dat als zij de taak krijgt om een nieuw kabinet te vormen ze er alles aan zal doen om haar land te verenigen. "We doen het voor iedereen, voor alle Italianen. En we doen het met het doel om de inwoners van dit land te verenigen", zei ze op het hoofdkwartier van haar partij in Rome.

"Italië heeft ons gekozen", zei ze. "We zullen het land niet verraden, net zoals we dat nog nooit hebben gedaan." Haar gematigde toon is een poging om de EU en andere internationale partners gerust te stellen, schrijft persbureau AP.

"Het is nu tijd om verantwoordelijk te zijn", zei ze live op televisie. Ze omschreef de situatie in Italië en de Europese Unie als "bijzonder complex". Meloni voerde de afgelopen tijd campagne met het motto "God, land en familie" en keerde zich tegen wat zij de "lhbti-lobby", "woke-ideologie" en "het geweld van de islam" noemt. Ze heeft beloofd de tienduizenden migranten tegen te houden die elk jaar aan de Italiaanse kust arriveren.

Links erkent verlies

Het centrumlinkse Partito Democratico heeft in een reactie de verkiezingsnederlaag toegegeven. De partij zegt nu de grootste oppositiepartij te zijn en daar de focus op te leggen in het volgende parlement.

"Rechts krijgt een meerderheid in het parlement, maar niet in het land", zegt Debora Serracchiani, een hooggeplaatst lid van de partij. Daarmee doelt ze op het percentage stemmen dat het rechtse blok volgens de exitpolls binnenhaalde. Ze noemt het "een trieste avond voor het land".