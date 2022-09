Waterbedrijven: dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst

Er kan in Nederland binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen tien drinkwaterbedrijven in een rapport, waar NRC over bericht.

Volgens de drinkwaterbedrijven loopt het watersysteem "tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal stedelijke uitbreiding en economie".

De tien bedrijven stellen dat als er geen maatregelen worden genomen ze niet kunnen garanderen dat de 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, op tijd kunnen voorzien van goed drinkwater. Ze pleiten volgens de krant dan ook voor meer maatregelen en urgentie vanuit de politiek.

De tien Nederlandse drinkwaterorganisaties zijn per wet verplicht om drinkwater te leveren. Dat moet voldoende zijn om nu en in de toekomst drinkwater aan consumenten en andere afnemers te kunnen voorzien. In het rapport stellen alle tien bedrijven dat ze voor 2030 meer drinkwater moeten produceren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Drinkwater niet vanzelfsprekend

Om dat te kunnen blijven doen moet de productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit worden opgeschaald. Bij drie bedrijven, Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen, is dat zelfs al acuut nodig. "Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet", schrijft de vereniging van waterbedrijven in het document.

"De beschikbaarheid van water voor de drinkwatervoorziening staat onder druk. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Toekomstige generaties dreigen te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater."

Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen zouden wat de bedrijven betreft de vergunningen om water te winnen makkelijker moeten worden uitgegeven. Verder zou er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe manieren van waterwinning, zoals drinkwater uit zeewater.