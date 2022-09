Van Gaal kritisch na zege op Belgen: 'Niet onze beste wedstrijd, België beter'

Ook na zijn vijftiende wedstrijd op rij zonder nederlaag met het Nederlands elftal bleef bondscoach Louis van Gaal kritisch op zijn Oranje. "Ik heb in mijn laatste toespraak voor de jongens gezegd: 'We hebben slecht gespeeld. In balbezit waren we niet goed, bij balbezit van de tegenstander waren we wel goed", gaf de bondscoach na de kleine zege (1-0) op België in het laatste duel voor de start van het WK in Qatar aan.

Van Gaal achterhaalde zondag recordhouder Dick Advocaat als bondscoach van het Nederlands elftal met de meeste zeges. De overwinning op België was voor Van Gaal zijn 37ste zege met Oranje in totaal.

Advocaat, die net als Van Gaal in drie periodes bondscoach was, had voor de 37 zeges 62 wedstrijden nodig. Van Gaal bereikte dat aantal na 58 interlands. In november kan Van Gaal op het WK in Qatar het record alleen in handen krijgen.