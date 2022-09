Tevredenheid bij spelers na overwinning: 'Goed om te weten dat we lelijk kunnen winnen'

Zonder Frenkie de Jong en Memphis Depay was vooraf duidelijk dat Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen België (1-0) uit een ander vaatje moest tappen. "Het was veel rennen en hard werken", zei aanvoerder Virgil van Dijk. "Maar we winnen en houden de nul. We gaan met een prima gevoel naar het WK."

"Goed om te weten dat we ook op een lelijke manier kunnen winnen", zei Marten de Roon. "We missen twee belangrijke spelers en het is goed om te laten zien dat we op meerdere manieren kunnen winnen. Als we op het WK ook ongeslagen blijven, kunnen er mooie dingen gebeuren."