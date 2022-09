Exitpolls: rechts blok wint parlementsverkiezingen Italië, partij Meloni de grootste

Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok, dat bestaat uit Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia, tussen de 41 en 45 procent van de stemmen binnengehaald, meldt de exitpoll van de Italiaanse publieke omroep Rai. Dat zou volgens het Italiaanse kiessysteem betekenen dat ze voldoende stemmen hebben voor een meerderheid.

Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens exitpolls de winnaar geworden van de Italiaanse parlementsverkiezingen. Volgens exitpolls krijgt Fratelli d'Italia tussen de 22 en 26 procent van de stemmen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Meloni de premier.

De winst van de partij komt niet als een verrassing: in peilingen ging Fratelli d'Italia aan kop en er werd op gerekend dat zo'n 25 procent van de stemmen naar die partij zou gaan. Omdat het in Italië verboden is om in de laatste twee weken voor de verkiezingen exitpolls te publiceren, was het echter de vraag of de partij die voorsprong ook uiteindelijk zou behouden.

Exitpolls geven een indicatie van de einduitslag. Bij de verkiezingen in 2013 en 2018 waren er verschillen tussen de exitpolls en de uiteindelijke uitslag.

Meloni maakt grote kans om premier te worden

De partij van Meloni maakte deze verkiezingen deel uit van een rechts blok samen met de rechts-populistische partij Lega, geleid door Matteo Salvini, en Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi. Lega haalde tussen de 8,5 en 12,5 procent van de stemmen binnen en Forza Italia tussen de 6 en 8 procent.

De Vijfsterrenbeweging onder leiding van oud-premier Giuseppe Conte wist tussen de 13,5 en 17,5 procent van de stemmen te trekken. De partij van Conte was bij de vorige verkiezingen in 2018 nog de grote winnaar, maar door interne strubbelingen nam de populariteit af.

Italianen stemden vandaag voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Om 23.00 uur sloten de stembussen. De opkomst was 64,4 procent. Dat is zo'n 10 procent lager dan de laatste verkiezingen in 2018.