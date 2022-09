Kroatië naar Final Four na winst op Oostenrijk, zege Denen op Fransen zonder waarde

Kroatië heeft zich geplaatst voor de Final Four van de Nationals League. De Kroaten wonnen het laatste groepsduel in Wenen met 3-1 van Oostenrijk, waardoor de zege van concurrent Denemarken op Frankrijk (2-0) geen betekenis meer had. Kroatië eindigde in groep 1 van divisie A met één punt voorsprong op nummer twee Denemarken.

Het uitgangspunt voor de slotdag van de kwalificatieduels in groep 1 van divisie A was duidelijk. Winst op Oostenrijk betekende voor Kroatië direct plaatsing voor de Final Four. Concurrent Denemarken, dat donderdag door een 2-1 nederlaag in en tegen Kroatië de koppositie verspeelde, moest winnen van de Fransen en hopen op een misstap van Kroatië in Oostenrijk.

Voor de al uitgeschakelde winnaar van de vorige editie Frankrijk en Oostenrijk stond alleen het voorkomen van degradatie uit divisie A op het spel.

Snelle voorsprong

Kroatië leek in Wenen na dik vijf minuten al op rozen te zitten. Luka Modric werd door Nikola Vlasic vrijgespeeld aan de rand van het Oostenrijkse strafschopgebied en de middenvelder van Real Madrid schoot in de korte hoek raak. De blijdschap over de voorsprong duurde kort aan Kroatische kant. Marcel Sabitzer zette in de negende minuut de bal voor en Christoph Baumgartner kopte prachtig raak. De VAR keek er nog naar, maar liet de gelijkmaker staan.