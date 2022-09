Nederlands elftal plaatst zich voor Final Four na overwinning op België

Virgil van Dijk schreeuwt het uit na zijn treffer tegen België - AFP

Dat bleken Marten de Roon en Vincent Janssen te zijn. De Roon, vaste kracht bij Atalanta, kreeg van Van Gaal de voorkeur boven Kenneth Taylor van Ajax. De organisatorische kwaliteiten van De Roon gaven de doorslag, vertelde Van Gaal voor de wedstrijd. Bij de Belgen, die met 0-3 (of meer) moesten winnen van Nederland om de poule tóch nog te winnen, stonden grote namen als Kevin de Bruyne en Eden Hazard in de basis. Met Amadou Onana (Everton) en Zeno Dabost (Anderlecht) kregen ook twee aanstormende talenten de kans. Nerveuze start Nederland opende het laatstse thuisduel voor het WK in Qatar niet al te soepel. Oranje oogde wat nerveus en liet zich in de eerste duels van de wedstrijd aftroeven. Na vijf minuten had Hazard de openingstreffer al voor het inschieten, maar hij raakte de bal helemaal verkeerd en zag zijn inzet hoog over vliegen. Even later moest Remko Pasveer in actie komen na een schot van Michy Batshuayi, die in kansrijke positie was gekomen na een flater in de opbouw van Steven Berghuis.

Eindstand Nations League groep A4 - NOS

In de zoektocht naar meer balbezit en meer doelgevaar was het vervelend dat Berghuis na een half uur uitviel. Hij had toch weer last van zijn rugblessure, die hem ook in Polen parten speelde. Berghuis werd vervangen door Cody Gakpo en Klaassen ging iets verder naar achteren spelen. Voor rust gebeurde er - op een goede mogelijkheid voor Axel Witsel na - vrij weinig meer. Dat België een ruime zege daardoor wel kon vergeten was fijn, maar het feit dat Oranje in een hele helft tot geen enkele uitgespeelde kans was gekomen stemde toch een beetje somber. Iets meer leven Dat Van Gaal in de rust een dubbele wissel doorvoerde was dan ook niet zo gek. Taylor kwam voor Janssen en Nathan Aké werd vervangen door Tyrell Malacia. Gakpo verhuisde van het middenveld naar de spits. Het bracht iets meer leven in het elftal, maar na een korte opleving zakte Oranje weer in. Het was aan Pasveer te danken dat België in de 65ste minuut niet op voorsprong kwam. De ervaren keeper tikte een poging van Onana knap uit de hoek. Toch wel wat tegen de verhoudingen in viel de goal aan de andere kant. Uit een corner van Gakpo knikte Van Dijk de 1-0 binnen. Hij was daarbij de achttienjarige debutant Dabost de baas.

Virgil van Dijk heeft oranje op voorsprong gebracht tegen België - Getty

De goal schudde België, waar het beste inmiddels ook wel vanaf was, weer wakker. In de laatste tien minuten ging de ploeg van Roberto Martínez nadrukkelijk op zoek naar de 1-1, maar écht gevaar werd lang niet gesticht. Nederland kreeg nog twee kansen op 2-0, maar Klaassen en Bergwijn misten oog-in-oog met Thibaut Courtois. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd zorgde invaller Dodi Lukebakio met een spectaculaire omhaal nog bijna voor de 1-1, maar de bal spatte uiteen op de paal. Zo gaat Oranje dus naar de Final Four, in een finaleweek die normaal gesproken in Nederland zal worden gespeeld. Dat mini-toernooi staat ingepland tussen 13 en 18 juni 2023.