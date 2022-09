136 meldingen over schade na aardbevingen in Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft na de aardbevingen van gisteren in Uithuizermeeden en Uithuizen 136 schademeldingen ontvangen. De eerste beving had kracht van 2,7 en de tweede had een kracht van 1,7.

Bij drie meldingen werd gezegd dat er een acuut onveilige situatie was ontstaan. In twee gevallen bleek de situatie na inspectie veilig, zegt het IMG. Het derde geval moet nog worden onderzocht. 27 schademelders hebben gekozen voor de vaste vergoeding van 5000 euro.

De afgelopen twee maanden bedroeg het gemiddelde aantal schademeldingen per dag 107. Het IMG heeft nu bijna 20.000 schadedossiers in behandeling. Het beschouwt 153.790 dossiers als afgehandeld.

De ministerraad heeft vrijdag besloten hoeveel gas er komend gasjaar (van 1 oktober tot 30 september) uit de Groningse bodem wordt gehaald. Hoeveel dat is, wordt morgen bekendgemaakt.