Boven op daken is ruimte voor duizenden nieuwe woningen per jaar

Voor 2030 wil het kabinet zo'n 900.000 nieuwe woningen bouwen. Veel gemeenten worstelen met de vraag waar die huizen kunnen staan. Zeker in de grote steden, waar de grond schaars en duur is, is het vinden van goede locaties een uitdaging. Zoek niet langer en kijk omhoog, zeggen sommigen in de bouwwereld. Boven op bestaande huizen kunnen vaak nog één of meer woonlagen worden gebouwd. Een oud idee, dat duizenden extra woningen per jaar zou kunnen opleveren.

Quote Bouwen met veel beton, dat moeten we ontleren. Michiel Visscher, constructie-ingenieur

"Luchtgebonden bouw", noemt architect Eric Vreedenburgh het liever. Hij is er al meer dan 25 jaar mee bezig, onder meer in Scheveningen. De stalen woningen boven op het gebouw op de foto aan het begin van dit artikel zijn door Vreedenburgh ontworpen. "Dit soort bouw genereert innovatie", zegt hij. "Zelfs de meest traditionele aannemer snapt dat je niet met zware materialen, bakstenen bijvoorbeeld, op bestaande bouw moet gaan construeren." Overlast Vreedenburgh berekende dat als twee procent van de daken in Den Haag wordt benut, de stad 5000 extra woningen kan creëren. Technisch is het mogelijk, en vaak is optoppen goedkoper dan gewone nieuwbouw. Maar de architect erkent dat er andere uitdagingen zijn. "Als je het doet, zegt de buurman: ik wil het niet." Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, zegt dat het optoppen om die reden nog niet erg van de grond komt. Want voor bestaande bewoners zijn er niet echt voordelen, maar wel nadelen: een extra verdieping betekent forse overlast tijdens de bouw. Projectontwikkelaar Levi Koppenhol denkt een oplossing te hebben. Op een Amsterdams gebouw bouwt hij tien nieuwe appartementen. Hij haalde de huidige bewoners over met een aantal voordeeltjes. Zo wordt een deel van de opbrengsten van de nieuwbouw gebruikt om hun jaren 60-woningen te verduurzamen en op te knappen. "En de tien nieuwe bewoners gaan meebetalen aan de vaste lasten, waardoor die naar beneden gaan." 212 appartementen op een pakhuis Toch kiest Koppenhol er niet voor om gelijk, zeg, drie verdiepingen extra te bouwen. "We willen de appartementen snel plaatsen, met zo weinig mogelijk overlast. En er zijn andere uitdagingen, zoals het bestemmingsplan en de fundering en de constructie." In Rotterdam pakken ze het wél grootster aan. Met zijn vele platte daken is het een top-optoplocatie. De stad heeft al een aantal markante voorbeelden. Op een oud pakhuis verrees Fenix 1, met 212 appartementen. En in het centrum van de stad staat De Karel Doorman, het grootste opgetopte gebouw ter wereld.