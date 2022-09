Gevangenissen onder de grond: hoe Rusland burgers in bezet gebied onderdrukt

Wie op straat loopt in Sjevtsjenkove kan nauwelijks zien dat het plaatsje tot voor kort nog bezet werd door Rusland. In het Oost-Oekraïense dorp is niet echt gevochten, kapotgeschoten huizen zie je niet. Inwoners staan met Oekraïense militairen in de rij voor de waterput. In de apotheek zijn medicijnen te krijgen die er volgens de vrouw achter de toonbank de afgelopen maanden niet waren. Maar onder een grijs gebouw met opgestapelde Russische munitiekisten voor de deur is te zien wat die bezetting voor sommige burgers hier heeft betekend.

Een Oekraïense militair trekt een stalen deur open naar de kelder. Onderaan de trap is het pikkedonker en er hangt een bedompte stank. "Hier hielden ze mensen vast", zegt de militair. Met het licht van een camera verschijnen hekken in de duisternis. Verroeste kooien, met houten bankjes en emmers als wc. Een van de cellen is zo klein, dat er alleen een stoel in past. De militair zucht. "Wat moet ik zeggen? Hoe kan je mensen zo behandelen?"

Met de opmars van Oekraïne wordt ook steeds meer duidelijk hoe Rusland de afgelopen zeven maanden het pro-Oekraïense verzet probeerde te onderdrukken in bezet gebied. Oekraïne zegt dat Rusland het vooral had gemunt op inwoners die gevochten hadden in de Donbas of hun familie - en burgers die zich verzetten tegen de bezetting.