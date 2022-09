Witte Huis waarschuwt Kremlin opnieuw voor gebruik kernwapens in Oekraïne

"Dat is geen bluf", zei Poetin in zijn mobilisatietoespraak:

Poetin kondigde afgelopen woensdag een gedeeltelijke mobilisatie aan. In zijn toespraak zei hij dat Rusland "alle middelen" zal inzetten die het heeft "als we ons land en volk moeten verdedigen". Dus mogelijk ook kernwapens, suggereerde hij daarmee.

"We hebben direct, achter gesloten deuren en op zeer hoge niveaus aan het Kremlin duidelijk gemaakt dat elk gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen voor Rusland zal hebben en dat de VS en onze bondgenoten resoluut zullen antwoorden", zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan in het CBS-programma Face The Nation . "We zijn heel duidelijk en precies geweest over wat dat inhoudt", voegde hij eraan toe. In het NBC-programma Meet the Press liet hij zich in gelijke bewoordingen uit.

Het Witte Huis heeft gereageerd op het laatste, nauwelijks verholen dreigement van president Poetin dat Rusland bereid is om kernwapens in te zetten in Oekraïne.

Dinsdag waren in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne referenda aangekondigd over aansluiting bij Rusland. Die zijn inmiddels gaande en leiden vrijwel zeker tot annexatie van die gebieden door Rusland. Rusland zal die gebieden en de inwoners daarna als Russisch beschouwen met als gevolg dat ze in de redenering van Poetin met alle middelen beschermd mogen worden, ook nucleaire.

Nationaal veiligheidsadviseur Sullivan wees de kijkers van Face The Nation erop dat het niet de eerste keer was dat Poetin met de inzet van kernwapens heeft gedreigd. "Maar hij heeft nog niet zo klemgezeten als nu", zei de presentator. "Dat klopt", zei Sullivan. "En dat moeten we heel serieus nemen want dit is een zaak van grote ernst, de mogelijkheid dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kernwapens worden gebruikt."

'Doe het niet'

Het was woensdag inderdaad niet de eerste keer dat Poetin met de inzet van kernwapens dreigde. Op 24 februari, de dag dat hij de 'speciale militaire operatie' aankondigde, zei Poetin: "Als jullie je ermee bemoeien, krijgen jullie iets te zien wat in de geschiedenis nog nooit te zien was." Niet lang daarna bracht hij de strategische kernwapens in staat van militaire paraatheid.

In april waarschuwde hij de bondgenoten van Oekraïne opnieuw. Als een land zich met de Russische invasie zou bemoeien, zou Rusland "bliksemsnel" reageren met "middelen waar niemand anders over beschikt", zei hij. "En we zullen ze gebruiken als het moet."

President Biden heeft Poetin meerdere keren gewaarschuwd geen kernwapens in te zetten in Oekraïne. De laatste keer was vorige week zondag, vóór de laatste tv-toespraak van Poetin. "Doe het niet, doe het niet, doe het niet", zei hij in het CBS-programma 60 Minutes. De gevolgen zullen "verstrekkend" zijn als hij het toch doet, zei hij.