Kuipers en Van Gennip beraden zich op stappen na nazitweet FvD'er Van Houwelingen

Kuipers en Van Gennip spreken vandaag van "een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici". D66-fractievoorzitter Jan Paternotte laat weten een klacht in te dienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer "om te zorgen dat dit niet ongestraft blijft".

Ministers Kuipers en Van Gennip vinden een Twitterbericht van Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen stuitend. Van Houwelingen plaatste in die tweet een foto waarop het lijkt dat Kuipers een vlag met een hakenkruis hees. Op de foto was ook minister Van Gennip te zien. De ministers laten weten dat ze zich beraden op verdere stappen .

Kamerlid brengt twee ministers in verband met nazi-regime. Nieuw dieptepunt. Wanstaltig. Ik dien een klacht in bij de Tweede Kamer wegens schenden van de gedragsregels. Lees hier mijn hele reactie ⤵️ pic.twitter.com/wWVc9uzFyi

De tweet van Van Houwelingen leverde veel, vooral negatieve, reacties op. Velen vinden dat het Kamerlid te ver is gegaan. Iemand riep Van Houwelingen op: "Doe dit nou niet". Daarop antwoordde de FvD'er: "Waarom niet? Die SDG's symboliseren toch het kwaad? De agenda 2030 van de globalisten? De totalitaire samenleving?". Vandaag heeft van Houwelingen zijn tweet overigens verwijderd.

Eerder deze week was er ook al ophef rond Forum voor Democratie. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer verliet het kabinet uit protest de zaal, nadat FvD-leider Baudet het college in Oxford waar minister Kaag heeft gestudeerd een "opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten" had genoemd. Kamervoorzitter Bergkamp vroeg Baudet zijn woorden terug te nemen. Toen hij dat weigerde en de strekking van zijn verhaal herhaalde, besloot de voorzitter dat de FvD-voorman niet meer aan het debat mocht meedoen.