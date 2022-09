Team Wereld wint voor het eerst Laver Cup na zege Tiafoe op Tsitsipas

Tsitispas was er flink door van slag en in de supertiebreak ging hij een paar keer opzichtig in de fout. Tiafoe bleef wel rustig en liet Team Wereld juichen.

Team Europa had de eerste vier edities van de Laver Cup gewonnen. Ondanks de aanwezigheid van Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en de afscheid nemende Roger Federer moest de ploeg van Borg het in The O2 in Londen nu afleggen tegen het team met tennissers uit de rest van de wereld.

"We waren de afgelopen jaren al een paar keer dicht bij de winst", zei de 63-jarige captain John McEnroe. "We zijn een paar keer verslagen, maar nu hebben we eindelijk gewonnen. Ik kon me geen mooier weekend wensen."

Volgend jaar wordt het toernooi gespeeld in de Canadese stad Vancouver.