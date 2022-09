Taghi geeft vijf brieven vrij die hij naar Mohammed B. stuurde

Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat vijf brieven naar buiten gebracht. De verdachte in het Marengo-moordproces zegt in een verklaring dat hij vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught vijf brieven heeft gestuurd naar Mohammed B., met als hoofdonderwerp "onze gedeelde interesse in de islam".

Taghi zegt dat hij met het naar buiten brengen van de brieven wil reageren op een publicatie in De Telegraaf van vorige week. Toen berichtte de krant dat er bij justitie grote zorgen zijn over de briefwisselingen tussen Taghi en B., die bij elkaar in de gevangenis zaten. Justitie zou niet weten of de brieven puur over religie gaan of dat het gaat om codetaal, aldus de krant.

Het OM eiste eerder levenslang tegen Taghi en vier medeverdachten vanwege zes liquidaties, drie moordpogingen en voorbereidingen voor nog eens vier liquidaties. B. zit een levenslange celstraf uit vanwege de moord op cineast en columnist Theo van Gogh in 2004.

In een verklaring die aan de brieven is toegevoegd, schrijft Taghi via zijn advocaat: "Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail, namelijk die van een moslimextremist die communiceert met een kopstuk van de zogenaamde Mocromaffia. Over de motieven van justitie om via De Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen kan ik alleen maar gissen."

De brieven zijn grotendeels in het Nederlands geschreven tussen december vorig jaar en juli van dit jaar. De Telegraaf schreef vorige week dat de brieven in het Arabisch zijn geschreven. Het Arabisch komt er wel in voor, maar dat zijn dan vooral citaten uit de Koran of termen uit de islam. De brieven zijn ook in handen van de NOS. Het briefcontact kwam volgens Taghi op gang na de overplaatsing van B. uit Vught naar een andere gevangenis.