Nederlandse vierspanners veroveren wereldtitel, zilver voor IJsbrand Chardon

De Nederlandse vierspanmenners hebben op de wereldkampioenschappen in Italië goud veroverd in de landenwedstrijd. Het team bestond uit vader en zoon IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde. Met een totaal van 313,93 strafpunten einde de formatie boven Duitsland (tweede) en België (derde).

Het individuele goud ging in Pratoni del Vivaro aan Nederland voorbij. Voor de zesde keer ging die medaille naar de Australiër Boyd Exell, die zijn 'eeuwige rivaal' IJsbrand Chardon voorbleef. Exell had na de onderdelen dressuur, marathon en de vaardigheidsproef 156,06 strafpunten. De 61-jarige Chardon tekende voor 159,82 strafpunten. De Nederlander klom via het laatste onderdeel van de derde naar de tweede plaats.

Zijn zoon Bram (165,92), die het laatste onderdeel won, eindigde als nummer vier net buiten het podium. Koos de Ronde belandde na een wat mindere vaardigheidsproef op de zevende plaats in het klassement met 175,09 punten.

Vier jaar geleden zilver

Nederland nam bij de teams de wereldtitel over van de Verenigde Staten. Vier jaar geleden eindigde Nederlandse formatie als tweede achter de Amerikanen. Bij dat evenement moest vader en zoon Chardon en De Ronde het toen in de individuele wedstrijd zonder medailles doen.