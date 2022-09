Knor is Nederlandse Oscar-inzending voor beste lange animatiefilm

De Nederlandse film Knor is de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie beste lange animatiefilm. Dat heeft de distributeur van de film vandaag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een Nederlandse zogenoemde stop-motionfilm wordt ingezonden voor een Oscar.

Knor ging in juli in première en kreeg lovende recensies in de Nederlandse pers. De film werd meer dan 50.000 keer in de bioscoop gezien en dingt dit jaar mee naar vier Gouden Kalveren (Beste Film, Beste Regie, Beste Scenario en Beste Productiedesign).

In een stop-motionfilm worden decors gebouwd waarin animatoren poppetjes van klei of kunststof met de hand voorzichtig bewegen. Na iedere kleine beweging wordt een foto gemaakt. Als al die foto's achter elkaar worden geplakt, ontstaat een animatie. Dit is een zeer tijdrovend proces dat onder meer bekend is door de animatiefilm The Nightmare Before Christmas en de lange en korte filmpjes van Wallace & Gromit. In Nederland is de techniek ook bekend van de Tsjechische serie Buurman en Buurman.

Knor gaat over een meisje dat voor haar verjaardag een varkentje krijgt van haar opa. Het varkentje gaat onder meer op puppycursus, maar opa lijkt meer geïnteresseerd om het dier te gebruiken voor vleesconsumptie.

Bekijk de trailer van Knor: