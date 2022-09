Bassam overviel een bank uit wanhoop door crisis Libanon en werd een held voor velen

Hoe kom je bij je geld in een land dat volgens de Wereldbank wordt geteisterd door een van de grootste financiële crises ter wereld in 150 jaar? Voor sommige mensen in Libanon is het antwoord: door een bank te overvallen.

Alle banken zijn nu uit veiligheidsoverwegingen voor onbepaalde tijd gesloten. Het personeel voelt zich niet langer veilig en vertikt het onder deze omstandigheden voor hun eigen magere salaris nog naar kantoor te komen. Vandaag maakten de banken bekend morgen weer open te zullen gaan, na vijf dagen dicht te zijn geweest.

De Libanese munteenheid verloor de afgelopen drie jaar 95 procent aan waarde. Driekwart van de Libanezen leeft inmiddels onder de armoedegrens.

"We sterven hier een langzame dood. Het is een catastrofe. Ik weet niet of we al in de hel leven of daar bijna zijn aangekomen", zegt Hassan Moughnieh tijdens een wandeling door het centrum van Beiroet. Hij is de voorzitter van de vereniging van spaarders, met 80.000 leden. "Er is niets meer in Libanon. Ons geld is door de corrupte elite gestolen, we zijn het enige land ter wereld zonder elektriciteit. We hebben geen water, slecht onderwijs en slechte gezondheidszorg. We hebben niets."

'Doe het voor mijn kinderen'

Toch lacht Hassan met stralende witte tanden. Want als voorzitter van de vereniging van tienduizenden Libanese spaarders, strijdt hij voor een betere toekomst. "Ik doe het voor mijn kinderen. Dit is uiteindelijk ons land."

Het zijn voor hem drukke weken. Want terwijl de een probeert het land te verlaten, berooft de ander de bank van zijn eigen geld. "Als je vreedzaam de bank binnenloopt en om je geld vraagt, dan kan je ernaar fluiten. Kom je even later gewapend terug, dan ontdek je dat ze het geld toch kunnen geven. Het is zeer spijtig, dat is de situatie hier."

"De banken sluiten is een belachelijke oplossing", vindt Moughnieh. "Er moeten razendsnel echte oplossingen komen. Een plan. En als dat niet snel gebeurt, dan zullen de problemen alleen maar groter worden. Met tientallen, honderden tegelijk zullen we de banken aanvallen. Het is ons geld, ze hebben het gestolen!"