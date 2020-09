Oud-premiers roepen Brits parlement op brexit-aanpassingen niet te steunen

De Britse oud-premiers Tony Blair en John Major roepen via een open brief in The Sunday Times parlementsleden op de nieuwe brexit-wet van premier Johnson af te wijzen.

Volgens de voormalige premiers zet Johnson met zijn poging eenzijdig het brexit-akkoord aan te passen het Verenigd Koninkrijk voor schut. Ze noemen het voorstel van Johnson "onverantwoord, principieel verkeerd en in de praktijk gevaarlijk".

Blair en Major vrezen met de aanpassingen onder meer voor de situatie in Noord-Ierland en voor de onderhandelingen met de EU over een handelsovereenkomst. "Het stelt de integriteit van onze natie ter discussie", schrijven ze. Labour-politicus Blair en de Conservatief Major spraken zich eerder al uit tegen de brexit.

Eenzijdige aanpassingen

In januari sloot het Verenigd Koninkrijk de brexitdeal met de EU. Woensdag presenteerde premier Johnson een wet waarmee eenzijdige aanpassingen worden toegevoegd aan die overeenkomst.

Het gaat daarbij vooral om de status van Noord-Ierland. Johnson wil dat het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk niet wordt belast met extra controles of andere beperkingen. Dat gaat in tegen het akkoord met de EU, waarin staat dat juist het grensverkeer tussen Noord-Ierland en Ierland ongehinderd doorgang moet vinden.

Volgens de EU betekent dit dat aan de grens van Noord-Ierland met de andere delen van het Verenigd Koninkrijk moet worden gecontroleerd.

Dreigende chaos

Morgen wordt er over de brexit-aanpassingen gesproken in het Britse parlement.

De EU heeft Johnson gewaarschuwd de brexit-wijzigingen voor het einde van de maand in de prullenbak te gooien. Anders dreigen er sancties, aldus Brussel, aangezien de Britten dan contractbreuk plegen. Het scheidingsakkoord tussen de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk is immers door beide partijen ondertekend en dus bindend.

De nieuwe ruzie zet het overleg over een handelsakkoord dat op 1 januari zou moeten ingaan op scherp. Mochten de partijen er niet uitkomen, dan scheiden zich de wegen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder handelsakkoord. Velen vrezen voor chaos aan de grenzen.