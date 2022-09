Volleybalsters winnen in Gelredome ook tweede WK-duel eenvoudig met 3-0

De Nederlandse volleybalsters hebben ook het tweede WK-duel gewonnen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in Gelredome met 3-0 te sterk voor Kameroen: 25-11, 25-20, 25-13. Selinger begon met dezelfde basisopstelling als in de openingswedstrijd tegen Kenia. Oranje startte goed en Celeste Plak en Nika Daalderop maakten het de Kameroense verdediging behoorlijk lastig met hun snoeiharde aanvallen. De Afrikaans kampioen bleef in de beginfase nog knap bij, maar op de service van middenspeelster Juliët Lohuis werd er een grote voorsprong opgebouwd door Oranje.

WK volleybal bij de NOS De wedstrijden van Nederland tegen Puerto Rico (woensdag 28 september) en België (vrijdag 30 september) zijn in lange samenvatting te zien na het late sportjournaal. De afsluitende groepswedstrijd tegen Italië is zondag 2 oktober vanaf 16.00 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.

Kameroen kwam een enkele keer tot een krachtige aanval, maar stuitte dan regelmatig op een sterke Nederlandse blokkering. Vooral de 23-jarige Eline Timmerman was lastig te passeren voor de tegenstanders. Na een goede serviceserie van aanvoerster Anne Buijs was het Afrikaanse verzet in de eerste set helemaal gebroken en denderde Nederland door naar 25-11. Nederland onder druk In het begin van de tweede set bood Kameroen meer tegenstand en pakte het zelfs een voorsprong van maximaal vier punten. Nederland had moeite de bal op de grond te krijgen bij de tegenstander. De Kameroense vrouwen verdedigden sterk en hielden de bal, soms met kunst- en vliegwerk, lang in het spel. Door wat eigen fouten aan de kant van Kameroen en de steeds beter lopende aanval bij Nederland werd het gat langzaam maar zeker gedicht. Op 12-11 was er weer een voorsprong voor Oranje.

Juliët Lohuis (links) en Nika Daalderop blokkeren - ANP