Vanavond op tv: Debat over transwet • Extra woonlagen tegen woningnood • Russen vluchten naar Georgië

Zelf bepalen over M of V? Je mag straks zelf beslissen over je geslachtsregistratie in je paspoort. Althans, als de nieuwe transgenderwet er komt. Komende gaat de Tweede Kamer erover in debat, en dat lijkt spannender te worden dan gedacht. We spreken voor- en tegenstanders van de wetswijziging.

Russen vluchten massaal naar Georgië De mobilisatie die de Russische president Poetin woensdag afkondigde, zorgt voor ongeziene paniek onder de bevolking. De defensieminister zei dat 300.000 reservisten zullen worden ingezet, maar niemand weet of het daarbij blijft en wie er precies opgeroepen zullen worden. Jonge Russen proberen daarom het land te ontvluchten voor ze naar het front worden gestuurd. Veel Russen zoeken hun toevlucht in Georgië. Houdt dat land de grenzen open? We spreken er met een vluchteling en we horen van een Georgische NGO die Russische politieke vluchtelingen opvangt en beschermt wat de situatie is in het land.