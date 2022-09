Robben en Van Persie benoemd tot bondsridder: 'Bepalende spelers'

De KNVB heeft Arjen Robben en Robin van Persie benoemd tot bondsridder. Dat gebeurde zondag tijdens een bijeenkomst voor oud-internationals in Zeist, voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de Nations League in Amsterdam tussen Nederland en België. Het bondsridderschap is na het erelidmaatschap de hoogste onderscheiding die de voetbalbond kent. Wesley Sneijder, met 134 interlands recordinternational van het Nederlands elftal, werd vier jaar geleden al tot bondsridder benoemd. "Zowel voor Robin van Persie als voor Arjen Robben geldt dat ze gedurende hun hele carrière het Nederlands voetbal op een kenmerkende manier vertegenwoordigd hebben", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

