Amsterdam verliest klassieker van Bloemendaal door onstuitbare Brinkman

De manier waarop hij de twee treffers maakte, vatten de kwaliteiten van Brinkman goed samen. Bij de 0-1 toonde hij zijn neus voor de goal, timing en koelbloedigheid. Bij de 0-2 maakte Brinkman gebruik van zijn fysieke kracht en snelheid, waarmee hij goed wegdraaide bij zijn man, waarna hij in alle vrijheid in kon slaan.

Het Amsterdamse spel werd wat beter, maar het was niet genoeg om de score gelijk te trekken. Sterker nog: kort voor rust was het opnieuw Brinkman die toesloeg en er 0-2 van maakte.

Na die beroerde start kwam Amsterdam iets meer in de wedstrijd. De ploeg van trainer Alexander Cox forceerde een strafcorner, maar door een matige afstemming en een slechte stop ontstond daar geen gevaar uit. Even later stopte doelman Joren Romijn een inzet uit een volgende strafcorner.

Brinkman, de 27-jarige aanvoerder van Oranje, was simpelweg niet af te stoppen voor Amsterdam. Al na veertig seconden maakte hij de openingstreffer in het Wagener Stadion, door na een goede dribbel over links van Jorrit Croon, koeltjes binnen te tikken.

Naast Brinkman staan Arthur de Sloover (België), Harmanpreet Singh (India), Niklas Wellen (Duitsland) en Tom Boon (België) op het lijstje. De winnaar wordt begin oktober bekend gemaakt.

Opleving is onvoldoende

Amsterdam stond voor de zware opgave om na rust de 0-2 achterstand weg te poetsen. Dat leek aanvankelijk ver weg te zijn en een derde goal van de bezoekers leek waarschijnlijker dan een aansluitingstreffer.

Maar die viel na een kleine veertig minuten toch, toen Mirco Pruyser bij de tweede paal een voorzet binnen werkte. Het gaf de Amsterdammers frisse moed en met het thuispubliek erachter kwam een punt toch nog wat dichterbij.

Tien minuten voor tijd was het Croon die op aangeven van Brinkman een einde aan de Amsterdamse opleving maakte. In de absolute slotfase was het - natuurlijk - Brinkman die de eindstand op 1-4 bepaalde.

Eindelijk zege voor vrouwen Den Bosch

In de Hoofdklasse Dames boekte Den Bosch zondagmiddag eindelijk weer eens een overwinning. Thuis tegen Tilburg werd met 1-0 gewonnen, door een goal van Frédérique Matla.

De punten waren meer dan welkom voor Den Bosch, dat in het prille seizoen al twee nederlagen moest slikken. De goal van Matla was overigens een bijzondere: het was haar 125ste treffer in de Hoofdklasse.

Ook Amsterdam wist te winnen, waardoor die ploeg nog altijd ongeslagen is. Op bezoek bij HDM werd een 5-0 zege geboekt.