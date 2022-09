Cruiseschip voor duizend asielzoekers komt aan in Amsterdamse haven

Het cruiseschip dat plaats gaat bieden aan asielzoekers in Amsterdam, is vanmiddag aangekomen in het Westelijk Havengebied. Op het schip MS Galaxy worden vanaf begin oktober duizend mensen opgevangen.

Eind augustus maakte de gemeente bekend dat het schip naar Amsterdam zou komen voor de opvang van asielzoekers om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De MS Galaxy vertrok op 10 september uit de Zweedse hoofdstad Stockholm en kwam vanmiddag rond 15.30 uur aan in de haven. Het schip blijft er minimaal zes maanden liggen.

Het cruiseschip ligt vlak bij de aanlegplaatsen voor riviercruiseschepen en de Coentunnel. De MS Galaxy is gehuurd door de overheid. Normaal gesproken is er aan boord plek voor 2800 vakantiegangers, maar binnenkort worden er dus duizend asielzoekers opgevangen. Het aantal plekken kan worden uitgebreid tot 1500.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers zal het schip beheren en bijvoorbeeld ook voor dagbesteding en onderwijs zorgen, schrijft AT5. De gemeente liet aan de omroep weten dat er op het schip naast asielzoekers ook statushouders, kinderen en voor 5 tot 10 procent mensen uit veilige landen worden geplaatst.