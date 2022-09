Marokkaanse mensenrechtenactivist Aïcha Chenna (81) overleden

De Marokkaanse mensenrechtenactivist Aïcha Ech-Chenna is overleden. Ze bekommerde zich jarenlang als een van de weinigen om het lot van ongetrouwde moeders; een groep vrouwen die zowel door hun families als door de samenleving verstoten wordt. Chenna (81) begon haar carrière als verpleegkundige. Later werkte ze in andere functies in de zorg en het onderwijs. In 1985 richtte ze de Association Solidarité Féminine (ASF) op, een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen, onder wie ongetrouwde moeders, hun kinderen en slachtoffers van seksueel misbruik. De ASF ving hun kinderen op en gaf hen een beroepsopleiding, zodat ze een onafhankelijk bestaan konden opbouwen. Dat leverde haar uit conservatieve hoek kritiek en zelfs doodsbedreigingen op. De critici betoogden dat zij met haar werk prostitutie promootte. "We moedigen vrouwen niet aan om seks te hebben en zonder getrouwd te zijn zwanger te raken", was haar antwoord. "Elke vrouw heeft het recht op bescherming."

Marokko-correspondent Samira Jadir: "Ongetrouwde moeders en hun kinderen hebben in Marokko vrijwel geen rechten. Een ongetrouwde moeder kan ook nog eens een gevangenisstraf krijgen omdat ze seks buiten het huwelijk heeft gehad. En in de samenleving worden ze verstoten omdat seks buiten het huwelijk niet wordt geaccepteerd. Aïcha Chenna was het gezicht, de moeder, van deze vrouwen. Ze was onbevreesd. Ze gaf hun een stem en gaf ook een inkijkje in hun levenswereld. Als een van de weinigen veroordeelde ze ongetrouwde moeders niet. In de Marokkaanse (sociale) media wordt ze nu geprezen. Toen ze met haar activisme begon werd ze verguisd. Uit reacties op haar overlijden, blijkt dat vooral Marokkanen in de grote steden anders zijn gaan denken over het lot van deze vrouwen en hun kinderen."