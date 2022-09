Automobilist komt om op N36 na botsing met camper

Een automobilist is vanmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een camper op de N36. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Ommen en Hardenberg, in Overijssel.

Twee inzittenden van de camper zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt RTV Oost. De weg lag bezaaid met brokstukken en was in beide richtingen dicht. Rond 15.30 uur werd de weg weer vrijgegeven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Gevaarlijke weg

De N36 staat bekend als 'dodenweg', omdat er de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurden met fatale afloop. Volgens De Stentor vielen er tussen 2014 en 2020 achttien doden. Afgelopen februari vielen er nog twee doden en raakte iemand zwaargewond op de N-weg bij Sibculo. In juni raakten meerdere mensen gewond toen drie voertuigen op elkaar botsten bij Ommen.

Eind juni werd bekend dat de weg mede daarom flink op de schop gaat. Er is 115 miljoen euro uitgetrokken om de weg veiliger te maken. Het uitgangspunt is om beide rijbanen van elkaar te scheiden, zegt de omroep. Het is nog niet duidelijk of dat gebeurt met een middengeleider of bijvoorbeeld een strook in het midden. De aanpak van de N36 start in 2025 of 2026.