Vierde Nederlander opgepakt vanwege plan om Belgische minister te ontvoeren

In Den Haag is de vierde verdachte opgepakt van een plan om de Belgische minister van Justitie Van Quickenborne te ontvoeren. Het gaat om een 21-jarige man met de Nederlandse nationaliteit, zo meldt het Landelijk Parket. De man werd rond 15.00 uur op straat aangehouden.

Vanwege de dreiging tegen de politicus werden in de nacht van vrijdag op zaterdag al drie Nederlanders gearresteerd. De mannen van 20, 29 en 48 jaar werden aangehouden in de regio Den Haag. Van Quickenborne zei gisteren in een videoboodschap dat er een plan lag om hem te ontvoeren. Hij werd daar donderdag over gebeld door de openbaar aanklager.

Eerder deze week werd bij het huis van de minister een auto gevonden met daarin kalasjnikovs, andere vuurwapens en twee flessen benzine, zo meldt de Vlaamse omroep VRT. De auto had een Nederlands kenteken. De gearresteerde mannen zouden aangestuurd worden door zware criminelen uit het drugscircuit.

Van Quickenborne zei op sociale media dat hij en zijn familieleden veilig zijn. "In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit", schreef hij. Premier De Croo, een partijgenoot van Van Quickenborne, noemde de dreiging totaal onaanvaardbaar. "Maar het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren. Het werk gaat verder."

Kopstukken in Dubai

De liberaal Van Quickenborne is sinds 2020 minister van Justitie. Sinds vorig jaar maart zijn honderden mensen opgepakt vanwege Operatie Limit, die in Belgische media ook wel Operatie Sky ECC wordt genoemd. In dat onderzoek gebruikten de opsporingsdiensten gekraakte berichten die criminelen elkaar stuurden via de beveiligde berichtendienst Sky ECC. Dat onderzoek leidde in Nederland ook tot aanhoudingen.

Later kondigde de minister ook aan "achter tientallen kopstukken in Dubai" aan te gaan. In de Verenigde Arabische Emiraten tekende hij eind vorig jaar verschillende verdragen om de opsporing van criminelen eenvoudiger te maken.