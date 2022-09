Duizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Noru in de Filipijnen

De orkaan was gisteren nog een storm met aanhoudende windsnelheden van 85 kilometer per uur om in een dag tijd aanzienlijk in kracht toe te nemen boven open zee. Daar zijn windsnelheden van 195 kilometer per uur en windstoten tot 240 kilometer per uur gemeten.

In de Filipijnen zijn duizenden mensen langs de kust geëvacueerd vanwege de onverwachte komst van orkaan Noru. Ook zijn er tientallen vluchten en veerdiensten geannuleerd als gevolg van de orkaan, die sterk in kracht toenam naarmate hij het vasteland naderde.

Met windkrachten van 195 kilometer per uur en windstoten tot 240 kilometer per uur begonnen de autoriteiten van kustgebieden eerder vandaag met het evacueren van duizenden mensen. De storm was een voorbode van orkaan Noru die over de archipel raast. - NOS

De autoriteiten zijn begonnen met het evacueren van duizenden mensen uit de kustgebieden van het dichtbevolkte eiland Luzon, waar ook hoofdstad Manilla ligt. De burgemeester van de stad Dingalan, ook op Luzon, heeft gemeld dat op sommige plekken de stroom is uitgevallen.

De verwachting is dat Noru voor zware regenbuien zal zorgen in Manilla en de nabijgelegen provincies. Daarna trekt de orkaan westwaarts om later vannacht of morgenochtend over de Zuid-Chinese Zee te trekken. Later in de week zal hij Vietnam aandoen, met nog altijd krachtige windsnelheden.

Storm Megi

In de Filippijnen, een archipel van meer dan 7600 eilanden, komen gemiddeld twintig tropische stormen per jaar voor. In april dit jaar eiste tropische storm Megi ruim 200 doden. De meeste slachtoffers vielen toen in de provincie Leyte, bijna 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Hier werden bij aardverschuivingen tientallen huizen verzwolgen en er waren zware overstromingen.