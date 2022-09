Minstens 36 doden in twee dagen tijd door extreem weer in Noord-India

In het noorden van India zijn in de afgelopen 48 uur zeker 36 mensen omgekomen als gevolg van gevaarlijke weersomstandigheden. In de deelstaat Uttar Pradesh kwamen 24 mensen om nadat hun huis was ingestort door hevige regenbuien. Twaalf mensen overleden na te zijn getroffen door de bliksem.

Er zijn vaak blikseminslagen in India tijdens de moesson, die loopt van juni tot september. Jaarlijks vallen er doden door extreme regenval en blikseminslagen.

Het aantal inslagen is het afgelopen jaar toegenomen met 34 procent. Hierdoor is het aantal doden ook fors opgelopen. In 2016 was het aantal doden door bliksem 1489, in 2021 was dit opgelopen tot 2869. In juli van dit jaar overleden er al 49 mensen in een week, door blikseminslagen in deelstaat Uttar Pradesh.

Bewustwording

De overheid probeert de bevolking op verschillende manieren te waarschuwen voor de weersomstandigheden. Via social media worden berichten verspreid om mensen te wijzen op het gevaar. Zo wordt de bevolking gewaarschuwd om het dak niet op te gaan. Veel Indiërs werken buiten in de landbouw, waar ze makkelijk getroffen kunnen worden.

Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de weermodellen om betere weersverwachtingen en klimaatscenario's te maken.

Klimaatverandering

Volgens een meteorologisch instituut in India dragen ontbossing, uitputting van het grondwater en luchtvervuiling bij aan klimaatverandering. Hierdoor zijn er ook meer blikseminslagen, blijkt uit onderzoek.

Zo neemt door opwarming van de aarde de kans op bliksem toe. Een temperatuurstijging van 1 graad Celsius verhoogt de kans op onweer met 12 procent.

Ook sterven er dieren door de veranderende weersomstandigheden. In 2021 gingen achttien olifanten dood nadat ze werden getroffen door blikseminslag.