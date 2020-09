Twee agenten VS levensgevaarlijk gewond na aanval door schutter

Op bewakingsbeelden die het korps kort na het incident deelde, is te zien hoe een man loopt naar de politieauto, die stilstond bij een metrostation in de voorstad Compton. Hij schiet vervolgens meerdere keren door het raam van de bijrijder. Daarna rent hij weg.

Volgens hun korps vechten de agenten - een man en een vrouw - in een ziekenhuis voor hun leven. Ze werden door meerdere kogels geraakt.

Twee agenten zijn in een voorstad van Los Angeles levensgevaarlijk gewond geraakt, nadat ze vanuit het niets in hun patrouilleauto waren beschoten.

President Trump heeft gereageerd op de video. Hij twitterde over "dieren" die "hard getroffen" moeten worden. De schutter is nog voortvluchtig. De politie spreekt van een "laffe daad".

In een latere tweet riep het politiekorps demonstranten op die naar het ziekenhuis waren gekomen om niet de in- en uitgangen van het gebouw te blokkeren. De betogers scandeerden volgens de politie: "We hopen dat ze sterven".

Twee maanden geleden gingen betogers in Compton nog de straat om te protesteren tegen politiegeweld, nadat een 18-jarige man vijf keer in de rug was geschoten door agenten tijdens een achtervolging te voet. De man overleefde dat niet.