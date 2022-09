Camps verlangt naar ouderwetse derby en denkt terug aan aanvaring met Van Gaal

Zijn halve leven is hij werkzaam in de sportjournalistiek. Bijzonder vond hij de eerste keer dat hij Willem van Hanegem mocht spreken, iemand die het voetballen nog zag als iets heel normaals. Het Nederlands elftal volgt hij op de grote toernooien al sinds de Europese titel in 1988.

Desondanks kijkt Camps (79) alles nog. "De bobo's op de tribune vind ik geestig. En er mag ook best een liedje worden gezongen in het stadion, mits het binnen de perken blijft."

"Ik ga kijken, zonder veel verwachtingen. Het is een wedstrijd uit de oude doos", betreurt de Belgische schrijver. "Dat komt omdat er te veel verschillende competities zijn, met nu ook weer een Nations League. Het gaat alleen nog over geld."

De Derby der Lage Landen is doodgebloed, stelt Hugo Camps. In een voetbalwereld die wordt gedreven door kapitalisme, is geen plek meer voor de heroïek en gemoedelijkheid in een ouderwetse clash tussen Nederland en België.

De glans raakt er wel een beetje af bij de Belgen, vindt hij. "De beste spelers zijn net te oud, het is eigenlijk een halve generatie te laat. Toch, een Kevin De Bruyne zie je in Oranje niet lopen. En Eden Hazard is intuïtief misschien nog wel een klasse beter, maar die moet dan wel vaker gaan spelen bij zijn club Real Madrid."

Berghuis, die had hij ook wel graag in de ploeg van België gezien.

Van de huidige spelersgroep van Oranje heeft Camps de meeste bewondering voor Steven Berghuis. "Je ziet hem lijden bij elke verkeerde pass. Je ziet aan zijn gezicht dat hij bang is dat hij niet in de basis staat. Dat twijfelen aan zijn geloof en geluk. Zo'n speler heeft mijn liefde."

"Ik ken hem nog als speler, uit zijn Belgische periode bij Antwerp. Niet zijn beste tijd, dus hij was heel ontstemd over mijn stukken. En ik heb eens wat woorden gewijd aan zijn vrouw. Maar ik heb begrepen dat Truus heilig is, daar mag niet over worden geschreven."

Bij Nederland verwondert hij zich vooral over bondscoach Louis van Gaal. "Het is een beetje folklore. Van Gaal is zeker een goede coach. En een voetbalkenner, zonder meer. Maar die psychologische oorlogsvoering en het afblaffen van journalisten, daar moet hij mee ophouden."

Toch klinkt er vooral respect voor de vakman Van Gaal, die Oranje naar het veelbesproken WK in Qatar loodste. Waar België in navolging van Nederland met een aanvoerdersband in regenboogkleuren aantreedt, om aandacht te vestigen op de mensenrechten en gelijkheid daar.

"Het spijt me heel erg, maar ik geloof daar niet in. Nodeloos. Er zit geen echtheid of overtuiging in. Het is bijna een onderhandeling om het geweten te sussen. Zodat we toch met een fatsoenlijk gevoel naar een wedstrijd kunnen kijken. Het is het afkopen van een schuldgevoel."

Voetbal als elitesport

"En los van de humanitaire wantoestanden daar, de locatie slaat al nergens op. Zo is het wielrennen van Europa. Dat ze nu een WK organiseren in Australië, vind ik even onnozel. In Qatar sluit je de gewone man af van het evenement, zo creëer je een elitesport."

Zonder het pure enthousiasme, het volksvermaak en de hitsigheid wordt het voetbal een beetje kapotgemaakt.

Er moet zuiniger worden omgesprongen met de cultuur, die volgens hem beetje bij beetje wordt afgebroken. "De ontroering en verwondering verdwijnen op deze manier. Zo wordt het een sport als darts."