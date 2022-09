Florijn eerste Nederlandse wereldkampioene skiff, Oranje eindigt op tien medailles

Florijn is al het hele seizoen oppermachtig in de skiff. Ze werd in augustus al Europees kampioene en begon als topfavoriete aan de wereldkampioenschappen. Op de roeibaan in Racice bouwde ze snel een voorsprong op en die hield ze de hele race vol. De Nieuw-Zeelandse Emma Twigg kwam in de slotmeters nog wel wat dichterbij, maar het goud van Florijn kwam niet meer in gevaar. Vier keer Nederlands zilver Melvin Twellaar (in de skiff), Roos de Jong en Laila Youssifou (in de dubbeltwee), de mannenacht en de vrouwenacht roeiden bij de WK op de slotdag naar een tweede plaats.

In de finale van de skiff bij de mannen ging Oliver Zeidler er razendsnel vandoor. De Duitser had veruit de snelste start van het hele veld en lag daardoor ver voor. De 25-jarige Twellaar bouwde zijn race rustig op en roeide naar de tweede plaats. De Nederlander wist het gat met Zeidler wel te verkleinen, maar zilver was voor hem het hoogst haalbare. De Jong en Youssifou weer achter Roemeensen De 29-jarige De Jong en de 26-jarige Youssifou wonnen dit seizoen veel in de dubbeltwee. Pas bij de Europese kampioenschappen in augustus werden ze voor het eerst verslagen. Ancuta Bodnar en Simone Radis grepen toen het goud. Ook bij de wereldkampioenschappen bleek het Roemeense duo, dat vorig jaar olympisch kampioen werd, een maatje te groot. Bodnar en Radis zetten een tijd neer van 6.47,77, De Jong en Youssifou finishten in 6.51,02.

De Nederlandse boot in de mannenacht werd bemand door Nicolas van Sprang, Leonard van Lierop, Abe Wiersma, Jacob van de Kerkhof, Michiel Mantel, Mick Makker, Guus Mollee, Guillaume Krommenhoek en stuurvrouw Dieuwke Fetter. De Britten gingen goed van start en namen een flinke een voorsprong op de rest van het veld. Nederland had een iets tragere start, maar rukte snel op naar de tweede plaats. Het goud zat er, ondanks een eindsprint, niet meer in.

Bekijk hier de finale van de mannenacht bij de WK roeien in Racice. - NOS