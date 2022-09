Miller wint MotoGP-race in Japan, waar alle topcoureurs de mist ingaan

Miller vertrok van de zevende plek, lag na een prima start derde en nam al snel de tweede plek van Binder over. In de tweede ronde had hij ook Martín te pakken. Die haakte even aan, maar kon het tempo niet volgen.

De top-3 in het WK kwam er niet aan te pas. Aleix Espargaro was kansloos door een haperende Aprilia in de opwarmronde en Francesco Bagnaia ging in de laatste ronde onderuit. Zo bezien was plek acht voor Fabio Quartararo niet eens slecht.

Moto2-coureur Bendsneyder negende

Bo Bendsneyder eindigde in de Moto2-klasse als negende in de Grote Prijs van Japan. Dat leverde de Rotterdammer zeven punten op voor de WK-stand, waarin hij dertiende staat.

De winst op het circuit van Motegi was voor de Japanner Ai Ogura. Hij hield de Spanjaarden Augusto Fernández (WK-leider) en Alonso López achter zich.