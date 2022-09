Intercity in Limburg ontspoord door dwarsliggend stuk rails

De gedeeltelijke ontsporing van een intercitytrein afgelopen nacht in Limburg, op het traject tussen Weert en Haelen, is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een dwarsliggend stuk rails.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat niet duidelijk hoe de zogenoemde spoorstaaf op het spoor is terechtgekomen. "De politie doet nu onderzoek naar de toedracht", zegt een ProRail-woordvoerder.

Politie onderzoekt 'meerdere scenario's'

Er zaten zo'n 250 passagiers in de intercity toen het voorste deel van de trein ontspoorde. Niemand raakte daarbij gewond. De gestrande passagiers werden vervolgens via een andere trein naar het dichtstbijzijnde station in Roermond gebracht.

De politie laat weten dat er naar "meerdere scenario's" wordt gekeken als het gaat om de toedracht van de ontsporing. Er zou sprake kunnen zijn van opzet, zegt een woordvoerder, maar de spoorstaaf zou ook bijvoorbeeld van een goederentrein gevallen kunnen zijn.

"Het is een complex onderzoek. Je kunt het vergelijken met een onderzoek van duizend stukjes, waarbij we elk stukje nu nagaan", zegt de woordvoerder.

Schade

ProRail meldt dat zowel de trein als het spoor is beschadigd door de ontsporing. "Maar de schade is niet zo aanzienlijk dat het treinverkeer straks niet kan worden opgestart", zegt een woordvoerder. De ontspoorde trein is inmiddels teruggeplaatst en weggereden. ProRail hoopt dat rond 14.30 uur de dienstregeling kan worden hervat.