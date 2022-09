'Nog altijd te weinig communicatie tussen opgepakte Van der Poel en KNWU'

"Het lijkt alsof er nog steeds te weinig wordt gecommuniceerd tussen Mathieu van der Poel en de KNWU. We hebben dat vorig jaar ook gezien tijdens de Olympische Spelen, toen ging het over het plankje." Volgens NOS-wielercommentator Stef Clement staat het voorval rond Van der Poel in de Australische WK-nacht, waarin hij na een hotelincident werd opgepakt en in de cel belandde, niet op zichzelf. Uit de hand gelopen Van der Poel besloot niet de teamleiding, incluis bondscoach Koos Moerenhout, in te lichten toen er op zijn hotelgang lawaai werd gemaakt door twee tienermeisjes, maar ging zelf verhaal halen. Dat liep uit de hand, waarna de teruggekeerde ouders de politie belden. Pas later kreeg Moerenhout bericht van zijn kopman. "Mathieu komt ermee op het moment dat het kwaad al is geschied. Als wij het weten, dan regelen we iets", aldus het veelzeggende commentaar van Moerenhout.

NOS-wielercommentator Stef Clement vindt dat het voorval rond Mathieu van der Poel in de Australische WK-nacht, waarin hij na een hotelincident werd opgepakt en in de cel belandde, niet op zichzelf staat. - NOS

Van der Poel verbleef, in tegenstelling tot de rest van de ploeg, niet op dezelfde verdieping van het hotel. Bovendien was zijn vriendin bij hem. Moerenhout: "Mathieu arriveerde hier en was verkouden. Hij zou eerst bij Jan Maas op de kamer liggen, maar we besloten dat niet te doen. Dan krijg je een andere kamer en toevallig was dat op een andere verdieping. Of het wenselijk is dat een renner bij zijn vriendin slaapt? Daar kun je nu van alles van vinden." Bondscoach niet mee naar politiebureau Niet de bondscoach, maar manager en vertrouwenspersoon Christoph Roodhooft van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck gaf in eerste instantie een verklaring en begeleidde Van der Poel naar het politiebureau. "Nee, ik ben niet mee geweest naar het bureau. Dat had te veel tijd gekost", reageerde Moerenhout.

"Ik begrijp de irritatie bij Koos wel", zegt Clement. "Mathieu heeft de KNWU en Moerenhout niet de kans gegeven om hem te helpen. Alleen, dit is wel een deel van zijn werk. Als het dan verkeerd gaat, dan lijkt het inderdaad dat Van der Poel bepaalde privileges heeft. En dan zal daar kritiek op komen." Bizar Ploeggenoten Pascal Eenkhoorn en Bauke Mollema namen allebei het woord 'bizar' in de mond over het incident. "Vijf minuten voor de start vertelde Mathieu het en ik dacht: hij zit ons gewoon in de zeik te nemen. Wij hebben er niks van meegekregen, ook vanochtend bij het ontbijt niet. Als het niet was uitgelekt, dan hadden we het denk ik niet geweten voor de koers", vertelde Eenkhoorn.

De reacties van Bauke Mollema en Pascal Eenkhoorn op de kwestie-Mathieu van der Poel. Hij werd aan de vooravond van de wegwedstrijd van het wereldkampioenschap wielrennen gearresteerd door de Australische politie. - NOS