James brengt Lakers na tien jaar terug in Conference-finale

Daarna volgden magere jaren in Los Angeles, maar na de komst van James in 2018 zette de ploeg de weg omhoog weer in.

De laatste keer dat de Lakers in de Conference-finale stonden was tien jaar geleden. Met als sterspeler Kobe Bryant, die begin dit jaar omkwam bij een helikoptercrash , zouden ze dat seizoen hun zestiende NBA-titel veroveren.

De 35-jarige James stond de laatste tien jaar negenmaal in een Conference-eindstrijd. Vijf keer met Cleveland Cavaliers en vier keer met Miami Heat. Drie keer won hij de NBA-titel.

Vorig jaar, in zijn door blessures geplaagde debuutseizoen in Los Angeles, grepen de Lakers naast de play-offs. Dit jaar was James vastberaden dat niet nog een keer te laten gebeuren.

Hij was in het vijfde duel in Orlando met 29 punten topscorer voor de Lakers, die de hele wedstrijd niet op achterstand stonden.

In de finale wacht stadgenoot LA Clippers of Denver Nuggets. De winnaar van de finale speelt tegen de kampioen van de Eastern Conference om de NBA-titel.

LeBron James betekent winnen

"Ik weet dat mijn naam verbonden is aan winnen", zei James, die met Cleveland en Miami in totaal elf keer de Conference-finale haalde.

"Ik neem die verantwoordelijkheid heel serieus. Ik begrijp hoe het afgelopen decennium moet hebben gevoeld voor Lakers-fans. Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen om deze club weer te laten strijden om de titel."

Gevoed door die enorme dadendrang noteerde James in de eerste tien play-offwedstrijden al meer dan 250 punten, meer dan honderd rebounds en meer dan tachtig assists. Alleen Oscar Robertson, die tussen 1960 en 1974 in de NBA speelde, deed dat eerder.