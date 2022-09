'17-jarige betrokken bij lekken van beelden game Grand Theft Auto VI'

De Britse politie kwam gisteren met een update over de arrestatie, met daarin de toevoeging dat de jongen ook wordt verdacht van het schenden van de voorwaarden waaronder hij eerder voorwaardelijk was vrijgelaten.

De politie van Londen meldde vrijdag op Twitter dat er een jongen in Oxfordshire was opgepakt op verdenking van hacken.

Teenager charged with breach of bail and computer misuse offences pic.twitter.com/8rQnsPblIL

Dat heeft mogelijk te maken met hacks eerder dit jaar bij de bedrijven Nvidia en Microsoft, zo bericht de goed geïnformeerde techjournalist Matthew Keys.

De jongen was aangeklaagd voor betrokkenheid bij die hack en woonde in afwachting van de behandeling van die zaak thuis bij zijn moeder. Hij zou lid zijn van de hackgroep Lapsus$, die al vaker het nieuws haalde door het hacken van grote techbedrijven.

Volgens Keys zouden er zeker twee anderen hebben samengewerkt met de jongen bij de hacks van Uber en Rockstar. Er worden meer arrestaties verwacht.

Miljardenbusiness

Met name de hack van Rockstar leidde vorige week tot flink wat beroering. De game-industrie is een multi-mijardenbusiness en de Grand Theft Auto-serie is een van de succesvolste spellenreeksen ooit. Het laatste deel in de serie kwam in 2013 uit en bracht in een dag direct meer dan 850 miljoen dollar op.

Eerder dit jaar werd enkel bevestigd dat het langverwachte zesde deel, Grand Theft Auto VI, in ontwikkeling was. Er was verder niets bekend over de inhoud of wanneer de game zou uitkomen, laat staan dat er beelden werden gedeeld.

Dat veranderde dus met de hack, waarmee in tientallen video's zo'n vijftig minuten aan gameplay van een vroege versie van de game online verscheen. Rockstar bevestigde de authenticiteit van de beelden en zei "extreem teleurgesteld" over de gedeelde details.