Herlings bijna fit; hij volgt Motocross of Nations daarom als commentator

Drie jaar geleden veroverde Nederland in een kletsnat Assen voor het eerst de wereldtitel. Jeffrey Herlings was destijds van de partij, dit jaar ontbreekt The Bullet. Hij zag het seizoen de mist in gaan wegens een voetblessure die hij in februari opliep.

Motocrossfans kijken uit naar zondagavond, als in het Amerikaanse Buchanan de laatste grote wedstrijd van 2022 wordt verreden, de Motocross of Nations. Oftewel, het wereldkampioenschap voor landenteams.

Het WK voor landenteams is vanaf 19.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Sebastiaan Timmerman en Jeffrey Herlings.

Temeer omdat het de enige wedstrijd is waarbij de Europese coureurs uit het wereldkampioenschap hun Amerikaanse concurrenten tegenkomen, die vooral in eigen land hun kampioenschappen rijden.

Een weekend per jaar rijden de beste motocrossers ter wereld niet voor hun eigen puntentotaal, maar voor hun land. Het maakt de Motocross of Nations een bijzondere wedstrijd. De Olympische Spelen van de motocross, wordt het dan ook vaak genoemd. Het zorgt altijd voor een bijzondere sfeer, ook langs de baan.

Vijfvoudig wereldkampioen Herlings zit weer op de motor en richt zijn pijlen op 2023. Hij is bijna geheel hersteld, volgende week wacht een laatste, kleine kijkoperatie. "Om nog een klein stukje bot bij te werken dat nog enigszins irriteerde in mijn laars", vertelt Herlings. "Daarna begint de voorbereiding op 2023, ik kan niet wachten."

De 'Nations' kent bovendien een lange traditie en historie. Eigenlijk is het de bakermat van de motocross, want al in 1947 werd de eerste editie verreden. Dit jaar wordt voor de 75ste keer gestreden om de landentitel en daarmee is deze race ouder dan bijvoorbeeld het WK.

Elk land mag drie rijders inzetten om punten te vergaren en namens Nederland zijn dat Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Kay de Wolf. Zij komen allen tweemaal in actie. Van de zes resultaten die de Nederlandse rijders behalen, mag de slechtste worden geschrapt.

Podiumkandidaat

De Nederlandse crossers behoren tot de podiumkandidaten, maar de topfavorieten komen volgens Herlings uit de Verenigde Staten. "Amerika heeft met Eli Tomac en Chase Sexton twee heel sterke rijders, die dit jaar eerste en tweede werden in het Amerikaans kampioenschap. En hun derde rijder Justin Cooper is een groot talent. Het is hun thuiswedstrijd en zij zullen eindelijk weer eens willen winnen."

Amerika is met 22 zeges het succesvolste land in de Motocross of Nations, maar de laatste zege dateert uit 2011.