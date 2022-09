Kipchoge verbetert in Berlijn eigen wereldrecord op de marathon

Begeleid door drie hazen ging Kipchoge er in Berlijn met de Ethiopiërs Andamlak Belihu en Guye Adola snel vandoor. Het kopgroepje had er onder ideale weersomstandigheden flink de pas in. Voor Adola ging het te snel. Hij haakte na zo'n vijftien kilometer af.

Hij presteerde het in 2019 al eens om op een afgezet parcours in Wenen als eerste mens een marathon onder de twee uur te lopen. Met hulp van een grote groep gangmakers kwam hij uit op 1.59.40. Die tijd werd echter niet erkend als wereldrecord.

Eliud Kipchoge heeft bij de marathon in Berlijn zijn eigen wereldrecord verbeterd. De 37-jarige Keniaan kwam na 2.01.09 over de finish bij de Brandenburger Tor. Het oude record, dat hij in 2018 eveneens in Berlijn liep, was 2.01.39.

Kipchoge en Belihu lagen halverwege een minuut voor op het recordschema, waarna de hazen in snel tempo afhaakten. Na 25 kilometer stond het leidende tweetal er alleen voor.

Het tempo dreigde even in te zakken en dat was voor Kipchoge het signaal om het verder helemaal alleen te doen. Hij liet Belihu na 26 kilometer achter zich.

Tweevoudig olympisch kampioen Kipchoge verslapte ook solo geen moment, al moest hij zijn plan om de magische barrière van twee uur te slechten, laten varen. In de slotkilometers had hij het bijzonder zwaar, maar zijn eindschot was geweldig.

Assefa wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Tigist Assefa. Ze liep even in de buurt van het wereldrecordschema, maar dat was voor de oud-baanatlete in haar tweede marathon toch iets te hoog gegrepen. Met 2.15.37 (derde tijd ooit) scherpte de Ethiopische wel ruimschoots het parcoursrecord in Berlijn aan.