Aantal wachtenden bij de IND vrijwel terug op hoogste niveau ooit

De achterstand bij het beoordelen van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bijna terug op recordhoogte. Het aantal asielzoekers dat wacht op een beslissing is nu 29.460, slechts 180 minder dan na de asielcrisis van 2015. Dat blijkt uit gegevens van statistiekbureau Eurostat. Op het hoogtepunt in 2015 ontving de IND zo'n 10.000 asielverzoeken per maand. Dat is een veelvoud van het aantal mensen dat nu om bescherming vraagt. Vluchtelingenwerk Nederland noemt de achterstand een tikkende tijdbom. "Hoe langer asielzoekers moeten wachten op hun procedure, hoe meer opvangplekken er nodig zijn", zegt woordvoerder Martijn van der Linden. "Dat de achterstand nu bijna een nieuw record bereikt terwijl de opvang overvol zit, is een crisis op een crisis."

Achterstanden IND op recordhoogte - NOS/Sjoerd Mouissie

Dat de wachtrij nu zo lang is, komt volgens de IND doordat de huidige instroom van asielzoekers "groter is dan waar we als organisatie op zijn ingericht". Er komen nu relatief veel Afghanen, Syriërs, Turken en Jemenieten naar Nederland. Ook zijn veel reisbeperkingen uit de coronatijd ingetrokken. Volgens eerder gemaakte afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid moet de IND dit jaar beslissen over 22.000 asielaanvragen. De organisatie zegt op koers te liggen om dat aantal dit jaar te halen. Wel is het zo dat het grootste deel van die behandelde aanvragen al in 2021 zijn ingediend.

Een derde van alle wachtenden op de IND is Syriër - NOS/Sjoerd Mouissie

Volgens de regels moet de IND binnen een half jaar een besluit nemen over een asielaanvraag. In april van dit jaar lukte dat maar in een derde van de gevallen. Het kabinet gaat die 'beslistermijn' nu oprekken naar 15 maanden. "Iedereen is gebaat bij een snelle asielprocedure", zegt Van der Linden van Vluchtelingenwerk. Volgens hem hoeft dit politiek ook niet ingewikkeld te zijn omdat iedereen wil dat er snel wordt bepaald of een asielzoeker wel of niet recht heeft op asiel. "De politiek moet beter luisteren naar organisaties als de IND, die het beleid uitvoeren." Volgens Vluchtelingenwerk zou de IND structureler gefinancierd moeten worden, zoals afgesproken is in het coalitieakkoord. Ook moet er goed gekeken worden naar de uitvoerbaarheid van het asielbeleid.

Vacature staat continue open De IND heeft volgens een woordvoerder continu openstaande vacatures voor medewerkers die over asielverzoeken beslissen. Dit jaar zoekt de directie Asiel en Bescherming zo'n 380 fulltimers, voor die en andere functies. De IND zegt dat meer dan de helft daarvan inmiddels geworven is. Maar het aantrekken van nieuw personeel leidt niet direct tot een kortere wachtrij. Het duurt een jaar voordat nieuwe medewerkers zelfstandig asielaanvragen kunnen behandelen. Zij worden opgeleid door IND-medewerkers, die de tijd die ze kwijt zijn aan scholing niet kunnen besteden aan het beslissen over asielzaken. Daarnaast zegt te dienst te worstelen met 'buikpijnzaken', die veel tijd kosten. De laatste jaren is het hoor- en besliswerk volgens de IND steeds ingewikkelder geworden voor hun medewerkers. Dat komt bijvoorbeeld door uitspraken van rechters en Europese regels. "Hierdoor moeten we nog uitgebreider onderzoeken en motiveren waarom een besluit genomen wordt. Dit kost meer tijd en dus capaciteit."