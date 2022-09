Evenepoel pakt met overmacht WK-titel, Van der Poel-ophef overheerst bij Oranje

Remco Evenepoel heeft de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in zijn voordeel beslist. De 22-jarige Belg, eerder deze maand winnaar van de Vuelta, kwam in het Australische Wollongong na 266,9 kilometer solo over de meet.

Christophe Laporte pakte in de sprint van het samengesmolten peloton zilver, voor Michael Matthews. Bauke Mollema was met de 25ste plek de beste Nederlander.

Kopman Mathieu van der Poel was vroeg in de wedstrijd afgestapt, nadat hij de nacht op het politiebureau had doorgebracht vanwege een incident met twee luidruchtige tienermeisjes in zijn hotel. De rest van de ploeg hoorde pas vlak voor de start wat er gebeurd was.

Opvolger Gilbert

De laatste keer dat een Belg de wegwedstrijd bij de mannen won, was in 2012. Toen bleek Philippe Gilbert in het Nederlandse Valkenburg de beste.