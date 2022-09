Italië naar stembus: wordt de radicaal-rechtse Meloni premier?

Krap twee maanden na de val van regering-Draghi en een korte campagneperiode, kiest Italië vandaag een nieuw parlement. Zeer waarschijnlijk krijgt het land binnenkort een centrumrechtse regering met aan het hoofd een vrouwelijke premier. Of dat echt gaat gebeuren, weten we vanavond. Niet geheel verrassend zijn de belangrijkste thema's van deze verkiezingen de hoge energieprijzen, de inflatie, de oorlog in Oekraïne en migratie. Doordat de regering-Draghi eind juli viel, en augustus traditioneel een maand is waarin weinig gebeurt in politiek Italië, was de campagnetijd kort en chaotisch. De laatste partijbijeenkomsten waren afgelopen vrijdag: de dag voor de verkiezingen mag er geen campagne meer worden gevoerd. Afgeslankt parlement De Italianen stemmen vandaag voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Als gevolg van een referendum uit 2020 komt er een afgeslankt parlement. De Senaat bestaat straks uit 200 zetels (voorheen 315) en het Huis van Afgevaardigden uit 400 (dat was 630). De inkrimping was een initiatief van anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, bedoeld om geld te besparen. De stemlokalen zijn geopend van 07.00 tot 23.00 uur. Dat betekent dat de eerste uitslagen vanavond laat pas bekend zijn. Tot 23.00 uur mogen er geen exitpolls worden gepubliceerd. Ook dateren de laatste peilingen van twee weken geleden; het is in Italië verboden om in de 14 dagen voor de verkiezingen peilingen te publiceren. Fratelli d'Italia op voorsprong De laatste peilingen laten zien dat de nationalistische Fratelli d'Italia bovenaan staat. Naar verwachting kan de partij, geleid door Giorgia Meloni, rekenen op zo'n 25 procent van de stemmen. Fratelli d'Italia voerde ten tijde van de regering-Draghi als enige oppositie. Meloni's partij staat bekend als nationalistisch en conservatief. En hoewel ze tegenspreekt fascist te zijn, hebben Meloni en haar partij wel fascistische wortels. Wie is Meloni en waar staat ze voor? Correspondent Heleen D'Haens legt het uit:

De radicaal-rechtse Giorgia Meloni staat volgens de peilingen in poleposition om de eerste vrouwelijke premier van Italië te worden. Sommigen Italianen vrezen voor haar opkomst. Wie is deze vrouw? - NOS

Het is binnen de Italiaanse politiek gebruikelijk om voorafgaand aan de verkiezingen blokken te vormen. Fratelli d'Italia, de rechts-populistische Lega (geleid door Matteo Salvini) en Forza Italia (de partij van Silvio Berlusconi) vormen het rechtse blok. Naar alle waarschijnlijkheid lukt het hen om samen een absolute meerderheid te vormen. Als Fratelli d'Italia wint, is de kans zeer groot dat Meloni premier wordt. Italië krijgt dan een radicaal-rechtse premier en voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier.

Italië-correspondent Heleen D'Haens over Meloni en Brussel: "Het feestje is voorbij," zei Meloni op campagne over haar Europese opstelling. "Italië gaat zijn nationale belangen verdedigen, net als andere landen doen." Critici zijn bezorgd dat de Meloni, als zij zoals verwacht premier wordt, veel vaker dwars zal liggen in Brussel dan haar voorganger Draghi. Meloni vindt de EU te bureaucratisch en wil het liefst zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de lidstaten. Volgens politiek analisten zal Meloni inderdaad vaker haar hakken in het zand zetten bij Europese onderhandelingen. Toch begrijpt ze ook dat Italië op dit moment sterk afhankelijk is van Brussel. Italië krijgt en leent de komende jaren miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. In ruil moet het land zich houden aan een hervormingsschema dat is afgesproken met de Europese Commissie. Als Meloni dat geld weigert, komt zowel haar populariteit als haar politieke agenda in het gedrang. De verwachting is dus dat Europese leiders van Meloni inderdaad meer weerstand kunnen verwachten dan ze van een Italiaanse leider gewend zijn. Maar een Italexit of een uittrede uit de euro, waar Fratelli d'Italia in het verleden voor pleitte, is niet aan de orde."